Трамп: США и Иран близки к подписанию соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран близок к подписанию соглашения. По его словам, переговоры проходят хорошо, а заключение сделки может состояться уже в ближайшие выходные.

«На обсуждение ушло две недели, но в итоге мы своего добились. Теперь это в тексте. Они (власти Ирана,— "Ъ") уже довольно близки к подписанию»,— сказал господин Трамп на брифинге (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент Соединенных Штатов, соглашение подразумевает отказ Ирана от ядерного оружия и совместное извлечение урана из иранских атомных объектов. Он также сказал, что судоходство в Ормузском проливе возобновится «сразу после подписания».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».