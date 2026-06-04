Рубио: Госдепу неизвестно о делегации США на ПМЭФ

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ему неизвестно об американской делегации, которая участвует в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках»,— сказал господин Рубио на слушаниях в Конгрессе. Так он ответил на вопрос сенатора Дика Дурбина о том, почему США отправили делегацию в Россию.

Дик Дурбин добавил, что в делегацию входит актер Стивен Сигал. «Я знаю, кто это. Явно не госслужащий»,— ответил Марко Рубио.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что на ПМЭФ «впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация». По его словам, ее возглавляет руководитель комиссии администрации президента США по изящным искусствам Родни Кук.