Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в геометрической прогрессии

Глава КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам укрепления ядерных вооруженных сил и издал практическое руководство по стремительному их развитию в качественном и количественном отношении. Об этом сообщает ЦТАК.

Как отметил Ким Чен Ын, повышение производительности ядерных материалов и развитие ядерных технологий создают условия для перехода на следующий этап оснащения ядерных вооруженных сил и дают возможности для перспективного планирования. «Мы уточнили последовательность осуществления дальнейшего грандиозного плана для укрепления ядерных вооруженных сил государства в геометрической прогрессии и гарантию его выполнения»,— сообщил он.

Также глава Северной Кореи подчеркнул значимость проведенной учеными-ядерщиками в последние годы работы. Ее результатом стали «поразительные изменения и успехи, которые нельзя описать никакими риторическими выражениями». Перед совещанием глава государства в сопровождении партийных функционеров в оборонной сфере и НИИ ядерного оружия посетил новый завод по производству ядерных материалов. Выступая там, он подчеркнул необходимость ускоренного наращивания «сил сдерживания ядерной войны», которые являются «основной гарантией надежного обеспечения безопасности и интересов страны и ее права на развитие».

Эрнест Филипповский