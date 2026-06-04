Литва ведет переговоры о размещении в стране ядерного оружия
Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.
«Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне»,— сказал господин Каунас журналистам (цитата по Politico).
Конституция Литвы запрещает размещать на территории страны оружие массового уничтожения. Спикер литовского парламента Юозас Олекас допускал, что власти страны внесут поправки в это положение. Президент Гитанас Науседа поддержал дискуссию о возможном внесении поправок, которые позволят разместить ядерное оружие.