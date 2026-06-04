Три человека погибли и семь ранены при ударе по Симферополю

При ударе Вооруженных сил Украины по Симферополю погибли три человека, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уточнил господин Аксенов, удар нанесен по нежилым объектам. На месте работают экстренные службы. Других подробностей глава Крыма не привел.

Одновременно губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбиты более 20 беспилотников. По его словам, пострадавших нет. При падении обломков БПЛА на Северной стороне загорелась крыша одного частного дома, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.