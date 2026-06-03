Зерно вернулось в порты

Донской зернотрейдинг завершил 2025 год с совокупным убытком 6,8 млрд руб. против прибыли 11,5 млрд руб. годом ранее и 19,5 млрд руб. в 2023 году. За два года финансовый результат отрасли ухудшился более чем на 26 млрд руб. Однако уже в первом квартале 2026 года экспорт зерна из Ростовской области вырос примерно на треть, а объемы перевалки через донские порты начали восстанавливаться. Эксперты полагают, что рынок преодолел наиболее острую фазу кризиса, однако возвращение прежней прибыльности будет зависеть от ценовой конъюнктуры, стоимости финансирования и экспортной политики государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Совокупная выручка зернотрейдеров Ростовской области составила в 2025 году 397,8 млрд руб. против 473,8 млрд руб. годом ранее (данные системы «СПАРК-Интерфакс», анализ отчетности 625 компаний). При этом общий финансовый результат сектора стал отрицательным и достиг минус 6,8 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году отрасль получила 11,46 млрд руб. прибыли, а в 2023 году — 19,5 млрд руб.

По данным регионального минсельхоза, экспорт зерновой продукции из Ростовской области по итогам года сократился на 34%, до 12,9 млн тонн.

За два года заметно изменилась и структура рынка. Согласно «СПАРКу», оличество прибыльных компаний сократилось с 272 до 228, тогда как число убыточных выросло со 125 до 194. Совокупный убыток убыточных предприятий увеличился с 2,47 млрд руб. в 2023 году до 10,35 млрд руб. по итогам прошлого года.

Особенно заметно ухудшение конъюнктуры отразилось на крупнейших экспортерах. Если в 2023 году «Паллада», «ОЗК Трейдинг», «Топ Грейн» и «Делтрейд» входили в число лидеров по прибыли, то по итогам 2025 года многие из них оказались среди крупнейших источников убытков. Наиболее серьезный отрицательный результат показал «ОЗК Трейдинг», получивший убыток 3,43 млрд руб. при выручке 77,2 млрд руб. В число крупнейших убыточных компаний также вошли «Грейн Трейдинг», «Делтрейд», «Топ Грейн», Ростовский зерновой терминал и «Евразия Трейдинг».

Показательно, что многие компании сохранили многомиллиардные обороты, однако завершили год с отрицательным финансовым результатом. Так, выручка «Топ Грейн» превысила 53 млрд руб., «Золотой Семечки» — 30 млрд руб., а «Евразии Трейдинг» — 18 млрд руб. Один только убыток «ОЗК Трейдинг» сформировал более половины совокупного отрицательного результата всей выборки.

Вместе с тем оперативные данные начала 2026 года свидетельствуют о восстановлении экспор

тной активности. По данным Россельхознадзора, экспорт зерна из Ростовской области в первом квартале вырос примерно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки продовольственной пшеницы увеличились на 20%, до 1,54 млн тонн.

По данным донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», с начала года регион экспортировал около 4,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что также примерно на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В апреле через порты Ростовской области было отгружено 776 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев считает, что статистика начала года позволяет говорить о прохождении наиболее сложного периода для рынка.

«Рост экспорта зерна, увеличение поставок продовольственной пшеницы и рост перевалки через донские порты позволяют говорить о прохождении наиболее острой фазы кризиса и появлении признаков восстановления рынка»,— отмечает эксперт.

По словам господина Толкачева, нынешняя динамика во многом связана с эффектом низкой базы после слабого 2025 года, однако влияние оказывают и другие факторы: адаптация компаний к новым условиям работы, изменение логистических цепочек и стабилизация рыночной конъюнктуры. При этом эксперт считает преждевременным говорить о формировании устойчивого долгосрочного тренда, поскольку дальнейшее развитие рынка будет зависеть от мировых цен, экспортной политики государства, валютного курса и будущего урожая.

Руководитель практики по сопровождению бизнеса Исследовательского центра ABL Кырлан Марчел отмечает, что восстановление объемов экспорта само по себе не означает автоматического улучшения финансовых результатов зернотрейдеров. «Для зернового бизнеса принципиально важно не только сколько продукции экспортируется, но и с какой маржой она продается. Сейчас можно говорить прежде всего о восстановлении операционной активности, что подтверждают рост экспорта, увеличение поставок пшеницы и более высокая загрузка портовой инфраструктуры. Однако вопрос прибыльности бизнеса остается открытым»,— говорит эксперт.

По мнению господина Марчела, ключевыми вызовами для рынка по-прежнему остаются стоимость финансирования, уровень экспортной маржи, логистические расходы и ситуация на мировом зерновом рынке. Он отмечает, что в более выгодном положении окажутся компании, располагающие собственной логистикой, устойчивыми каналами сбыта и достаточным оборотным капиталом. По его оценке, 2026 год может стать периодом восстановления финансовых показателей отрасли, однако главным фактором успеха будет уже не столько рост объемов экспорта, сколько способность участников рынка сохранять рентабельность бизнеса в новых условиях.

Роман Лаврухин