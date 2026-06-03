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На Северо-Западе РФ создадут первый межрегиональный кластер беспилотных систем

Первый в Северо-Западном федеральном округе кластер беспилотных систем создадут в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Соглашение о развитии беспилотных технологий подписали на ПМЭФ

Соглашение о развитии беспилотных технологий подписали на ПМЭФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Соглашение о развитии беспилотных технологий подписали на ПМЭФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участниками проекта стали Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Новый кластер объединит научные, производственные и образовательные ресурсы регионов. Ожидается, что это позволит наладить эффективное взаимодействие в сфере разработки беспилотных технологий и их внедрения в различные отрасли экономики.

Беспилотные системы планируется использовать для мониторинга лесных территорий, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, в агропромышленном комплексе, портовой деятельности, а также при реализации арктических проектов и развитии Северного морского пути.

Матвей Николаев

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