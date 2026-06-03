На Северо-Западе РФ создадут первый межрегиональный кластер беспилотных систем
Первый в Северо-Западном федеральном округе кластер беспилотных систем создадут в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Соглашение о развитии беспилотных технологий подписали на ПМЭФ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Участниками проекта стали Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Новый кластер объединит научные, производственные и образовательные ресурсы регионов. Ожидается, что это позволит наладить эффективное взаимодействие в сфере разработки беспилотных технологий и их внедрения в различные отрасли экономики.
Беспилотные системы планируется использовать для мониторинга лесных территорий, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, в агропромышленном комплексе, портовой деятельности, а также при реализации арктических проектов и развитии Северного морского пути.