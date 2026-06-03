На Дону в магазине изъяли 300 единиц обуви без маркировки

В ходе проверок в Ростовской области из оборота были изъяты 300 единиц обуви без обязательной цифровой маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Обувь была изъята в магазине «Модная семья» в Сальске, а также в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах. «В результате проверки наложен арест на 300 пар обуви на общую сумму 49540 руб. В продаже у розничного продавца также выявлена продукция легкой промышленности в количестве 64 единиц, на которых отсутствовала маркировка средствами идентификации»,—отмечается в сообщении.

В отношении индивидуального предпринимателя расследуется дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (торговля товарами без маркировки).

Наталья Шинкарева