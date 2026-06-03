В Великом Новгороде построят мебельное производство за 1,5 млрд рублей
В Великом Новгороде появится новое мебельное предприятие полного цикла. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор компании «Велур» Евгений Степанов. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. После запуска производства планируется создать 100 новых рабочих мест.
?В Великом Новгороде построят мебельное производство за 1,5 млрд рублей
Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области
«Для нас важно, что инвестор нацелен на долгосрочную работу в Новгородской области»,— отметил Александр Дронов.
Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок без проведения торгов. На предприятии будет организован полный производственный цикл — от обработки древесины до изготовления и продажи готовой мебели.
Проект предусматривает строительство производственного корпуса, складских помещений, пилорамы и сушильной камеры.
Запуск первой очереди предприятия намечен на конец 2029 года. Полностью завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает к 2031 году.