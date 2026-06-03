В Великом Новгороде появится новое мебельное предприятие полного цикла. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор компании «Велур» Евгений Степанов. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. После запуска производства планируется создать 100 новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ?В Великом Новгороде построят мебельное производство за 1,5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области ?В Великом Новгороде построят мебельное производство за 1,5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области

«Для нас важно, что инвестор нацелен на долгосрочную работу в Новгородской области»,— отметил Александр Дронов.

Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок без проведения торгов. На предприятии будет организован полный производственный цикл — от обработки древесины до изготовления и продажи готовой мебели.

Проект предусматривает строительство производственного корпуса, складских помещений, пилорамы и сушильной камеры.

Запуск первой очереди предприятия намечен на конец 2029 года. Полностью завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает к 2031 году.

Матвей Николаев