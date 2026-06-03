Главой Первомайского района Ростова могут назначить Ольгу Мурзину

Глава Ростова Александр Скрябин предложил назначить главой администрации Пролетарского района города Ольгу Мурзину. Соответствующий документ опубликован в разделе проектов решений городской думы Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Батайска Фото: пресс-служба администрации Батайска

Депутаты рассмотрят вопрос о назначении госпожи Мурзиной 16 июня.

Ольге Мурзиной 60 лет, она уроженка города Горький (Нижний Новгород). В 1988 году после окончания института начала работать инженером муниципального предприятия ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону. Позже работала в МУП «Районный комбинат благоустройства» Пролетарского района, была помощником депутата и председателя заскобрания Ростовской области, работала в различных муниципальных учреждениях Первомайского района, а также заведующей детского сада №276. Сейчас является заместителем главы администрации Батайска.

Кристина Федичкина