На Дону пациенты потратили на медицинские услуги 11,6 млрд рублей

По оперативным данным, в Ростовской области в первом квартале 2026 года объем платных медицинских услуг вырос до 11,6 млрд руб. В физическом выражении показатель увеличился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Роставстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации службы статистики, в 2025 году в медучреждениях региона пациенты потратили 45,7 млрд руб. В физическом выражении объем предоставленных услуг год к году вырос на 2,5%.

Так, в глазной клинике «Ирис» доктора О. Б. Кочмала отмечают умеренное увеличение спроса на услуги в 2026 году. В первую очередь это касается плановой хирургии и диагностики. При этом 2025 год показал более выраженный рост обращаемости относительно 2024 года — прежде всего за счет лазерной коррекции зрения.

«Мы связываем такую динамику с несколькими факторами. Во-первых, усилился отложенный спрос. Во-вторых, вырос уровень информированности пациентов о возможностях современной офтальмологии. И, что важно, снизился страх перед операциями — во многом благодаря контенту, отзывам и рекомендациям. В целом мы наблюдаем устойчивый тренд: люди все чаще воспринимают зрение как базовую составляющую качества жизни и готовы инвестировать в него. Мы ожидаем, что рынок медицинских услуг в Ростовской области в ближайшее время продолжит развиваться, но без резких скачков. Это будет скорее поступательный, структурный рост»,— прокомментировала руководитель отдела маркетинга клиники «Ирис» Ирина Воронова.

Ключевыми факторами, по словам эксперта, станут уровень доходов населения, доступность финансирования для бизнеса и общая экономическая стабильность. При этом рынок будет постепенно консолидироваться: усилятся сильные игроки, возрастёт роль бренда и репутации.

«Отдельно стоит отметить рост требований к сервису. Пациенты становятся более избирательными, и сегодня уже недостаточно просто иметь современное оборудование. Выигрывать будут те клиники, которые умеют выстраивать долгосрочные отношения с пациентами, обеспечивать высокий уровень сервиса и эффективно управлять экономикой»,— считает Ирина Воронова.

По данным Ростовстата, в регионе работают 1636 компаний и индивидуальных предпринимателей (из них 1363 — коммерческие) с основным ОКВЭДом «Деятельность в области здравоохранения». По состоянию на 1 января 2025 года, зарегистрировано было 1631 таких организаций, в том числе 1359 — частных.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в январе — середине марта 2026 года спрос на услуги частных медицинских клиник, лабораторий и обследования в Ростовской области сократился на 7%.

Маргарита Синкевич