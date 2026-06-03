В Ростове-на-Дону интерес ко вторичному жилью вырос на 16% за год

Интерес покупателей ко вторичной недвижимости в Ростове в апреле вырос на 16% по сравнению с показателем апреля 2025 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России в апреле 2026 года интерес к вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках вырос на 17% год к году. Интересоваться покупкой готового жилья активнее всего стали в Красноярске (на 33% чаще), в Омске (на 30%), в Москве (на 24%), в Воронеже, Новосибирске и Волгограде (на 22% в каждом).

Рост интереса к готовому жилью прослеживается и по динамике сделок. Как сообщает Авито Недвижимость со ссылкой на данные Роскадастра, в апреле 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 137 тыс. договоров купли-продажи — это максимальный показатель для этого месяца за последние годы.

Продажи по сравнению с апрелем 2025 года выросли на 27%, а к марту 2026 года прибавили 10%. Общий объем продаж за первые четыре месяца 2026 года на вторичном рынке опережает показатели того же периода 2025 года на 16%, а 2024 года — на 7%.

«Вторичный рынок жилья уверенно растет на фоне снижения ипотечных ставок. Доля сделок с использованием этого кредитного инструмента на 7 п.п. превышает показатели апреля 2025 года, при этом третий месяц подряд оставаясь стабильной и составляя 31%. Это означает, что россияне готовы инвестировать во “вторичку” не только заемные средства, но и собственные накопления, а также использовать в качестве капитала средства от продажи жилья. На длинной дистанции такая активизация рынка приводит к уменьшению предложения: год к году выбор на платформе сократился на 13%. Это оказывает давление на цены и в целом улучшает переговорные позиции продавцов по сравнению с тем, что было полгода назад»,— прокомментировал «Ъ-Ростов» управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

Кристина Федичкина