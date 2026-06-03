На площадке ПМЭФ представили логотип будущего общественного пространства «Кресты»

Оно создается на территории бывшего следственного изолятора на Арсенальной набережной, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Презентация прошла на стенде «Шкулёв Медиа» при участии гендиректора ГК «КВС» Сергея Ярошенко, дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора портала «Фонтанка.ру» Дмитрия Витковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование за логотип длилось неделю

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Голосование за логотип длилось неделю

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Голосование за логотип длилось неделю. Участие в нем приняли более 15 тыс. человек, а победившую концепцию поддержали 34% проголосовавших. В основе фирменного знака лежат два наложенных друг на друга креста, образующие световое сияние — символ «вновь обретенной свободы» пространства. Графический образ отсылает к звезде в подкупольном пространстве двух исторических корпусов комплекса, а двойственность названия получила отражение в шрифтовом решении.

Разработкой фирменного стиля занималась студия Артемия Лебедева, о чем стало известно еще в феврале текущего года. Тогда в ГК «КВС» заявляли, что новая визуальная система должна соединить историческое наследие места с его будущей функцией как открытого общественного пространства.

Макет будущего комплекса также представлен на стенде Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2026. Как ранее сообщали городские власти, территория бывшей тюрьмы станет полностью пешеходной и должна превратиться в новую точку притяжения для жителей и туристов. Проект предполагает размещение двух гостиниц в бывших тюремных блоках, гастрономической улицы, ресторанов, общественных пространств и арт-променада. Один из ресторанов планируется открыть в историческом прогулочном дворе бывшего изолятора.

Ввод объекта запланирован на 2030 год. Девелопер намерен восстановить исторические фасады, каменные лестницы, металлические ограждения и деревянные поручни. Для посетителей предусмотрят причал и подземный переход под Арсенальной набережной. Объем инвестиций в редевелопмент оценивается примерно в 15 млрд руб.

Ранее «Ъ-Северо-Запад» выяснил, что отелями на территории бывшего изолятора будет управлять Cosmos Hotel Group.

Полина Пучкова