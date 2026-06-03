Ростовский Росздравнадзор проверит информацию о смерти ребенка в перинатальном центре

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области проверяют информацию о смерти доношенного ребенка после процедуры наружного акушерского переворота в ГБУ РО «Перинатальный центр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Ранее ростовское издание 1rnd выпустило публикацию о том, что в конце мая женщина потеряла доношенного и здорового ребенка из-за врачебной ошибки. «Девушка находилась на 37-й неделе беременности. Наблюдавший ее врач направил на госпитализацию в Перинатальный центр для проведения наружного акушерского поворота. По словам девушки, за день до этого медики выявили обвитие пуповиной у плода, тазово-ножное предлежание и прикрепление плаценты по передней стенке»,— говорится в сообщении.

По словам женщины, которые приводит издание, ребенок умер от гипоксии, которая случилась из-за отслойки плаценты. Она произошла в той области, где давили врачи, делая процедуру наружного переворота.

Наталья Шинкарева