«На Дону до конца 2026 года с рынка уйдут до 30% производителей одежды»

В первом квартале 2026 года производство одежды в Ростовской области снизилось более чем на 72% год к году. Производство кожи и кожаных изделий сократилось более чем на четверть. Власти связывают это с завершением крупных заказов и улучшением производственных процессов на предприятиях данной отрасли. До конца 2026 года в регионе могут закрыться до 20-30% предприятий легкой промышленности, прогнозирует эксперт исследовательского центра ABL Исмаил Исмаилов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Среди причин спада промышленности в регионе есть как ряд общефедеральных факторов, вроде увеличения финансовой нагрузки, подорожания логистики и сырья, высокой стоимости кредитных денег или конкуренции с дешевыми импортными товарами, так и ряд региональных и отраслевых особенностей.

В их числе завершение ряда крупных заказов на предприятиях отрасли и оптимизация производственных цепочек, рост себестоимости продукции на 30-45% с одновременным падением рентабельности до критических значений, диспропорция в условиях работы и тарификации для российских производителей и зарубежных поставщиков на ключевых цифровых платформах, что приводит к заметно меньшим издержкам для зарубежных продавцов.

Сюда же относится эффект высокой базы 2023-2024 годов, когда отрасль переживала заметный рост (около 30%) из-за ухода западных брендов и всплеска спроса, дефицит кадров для отрасли в регионе — отсутствие притока молодых специалистов и неконкурентные заработные платы привели к нехватке ключевых кадров в отрасли. По статистике Ростовского техникума индустрии моды, экономики и сервиса, лишь 30% выпускников идут работать по специальности.

На спад производства одежды в Ростовской области повлияло также массовое закрытие производственных предприятий — в 2025 году в регионе было ликвидировано 111 производителей одежды (на 46% больше, чем годом ранее), а к марту 2026 года прекратили работу еще 19 швейных фабрик.

Для стабилизации ситуации федеральными и региональными властями предпринимаются меры по стимулированию отрасли. Для предприятий легкой промышленности на упрощенной системе налогообложения по модели “доход-расход” была снижена налоговая ставка с 15% до 10% на весь 2026 год. В Ростове-на-Дону создан бренд-парк на базе ростовского бизнес-инкубатора с льготными ставками аренды (всего 99,3 руб. за кв. м) для местных производителей-резидентов, а также всей экосистемой для эффективного функционирования на рынке, включая маркировку, моделирование.

Ключевая логика меры — предоставить предпринимателю возможность сосредоточиться на росте бизнеса, а не на “арендном бремени”. Помимо этого, в регионе делается упор на государственные заказы, включая обслуживание армии, что позволит обеспечить должный объем спроса для поддержания темпов производства. Обсуждаются также и инициативы по донастройке таможенного регулирования и выравниванию условий работы для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Тем не менее, по оценкам экспертов, до конца года около 20-30% предприятий легкой промышленности региона могут закрыться, а ситуация может измениться только при системных трансформациях рыночных условий, включая стабилизацию макроэкономических факторов, значительное снижение ключевой ставки, развитие собственной сырьевой базы, а также создание более благоприятных условий для конкуренции с зарубежными поставщиками. Помимо этого, будут требоваться и большие объемы государственной поддержки в виде льготных кредитов и лизинга, а также субсидий.

Примечательно, что на фоне спада в швейном производстве выпуск текстильных изделий в регионе вырос в 1,8 раз, что указывает на то, что глубокий спад не является фронтальным для всей легкой промышленности, а ресурсы и заказы постепенно перетекают из одного сегмента в другой — это является фактором надежды на возрождение производства одежды и обуви в регионе».