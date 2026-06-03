Казахстанский Qarmet намерен обанкротить Ростовскую металлургическую компанию

Крупный производитель чугуна, стали и ферропластов из Казахстана — АО «Qarmet», уведомил о намерении обратись в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «Ростовская металлургическая компания» (ООО «РМК») банкротом. Основанием для этого стал долг в размере 92,8 млн руб., что эквивалентно 613,8 млн Tenge KZT. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс и картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Определение о признании и приведении в исполнение решения Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 25 июня 2025 года Арбитражный суд Ростовской области вынес в конце марта 2026 года.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ростовская металлургическая компания» в пользу акционерного общества «Qarmet» (Республика Казахстан) задолженность в размере 92,8 млн руб., что эквивалентно 613,8 млн. Tenge KZT, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16,7 млн Tenge KZT»,— говорится в документе.

Параллельно с этим АО «Qarmet» на портале Федресурс заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании Ростовской металлургической компании несостоятельной.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «РМК» зарегистрировано 3 августа 2017 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами в первичных формах. Общее количество направлений деятельности — 14. Директор компании — Роман Сапунов. Уставный капитал — 11 тыс. руб.

Казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания с полным производственным циклом АО «Qarmet» создано 17 ноября 1999 года в Карагандинской области Республики Казахстан. Основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов. Руководителем компании является Вадим Басин.

Наталья Белоштейн