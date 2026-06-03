Azur Air изменила внутренние требования безопасности для возвращения сертификата

Azur Air завершила корректирующие мероприятия для снятия ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Накануне Росавиация сняла ограничения, наложенные на перевозчика в начале марта.

«Azur Air продолжает рабочее взаимодействие с авиационными властями России и открыта к конструктивному диалогу для постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности»,— указали в пресс-службе компании.

Перевозчик предпринял следующие меры по итогам аудита:

Принят новый регламент бороскопии двигателей, сокращены интервалы осмотра критически важных узлов до 150-200 полетных циклов, закуплено новое оборудование для этих целей;

Члены экипажа теперь будут в полтора-два раза чаще проходить практическую подготовку на тренажере Boeing 757/767;

Инспекторский состав авиакомпании теперь будет два раза в месяц проводить комплексную проверку воздушных судов;

На основе анализа статистики отказов авиационной техники за последние пять лет пересмотрена процедура обеспечения неснижаемого запаса запчастей и компонентов в техническом центре во Внуково и на линейных станциях технического обслуживания.

Как заявляли в Росавиации, после проверки к полетам будут допущены шесть самолетов из флота компании. Три борта временно не будут использоваться из-за выявленных отклонений в параметрах двигателей. Перевозчик заверил, что это не приведет к отменам рейсов. «При планомерном возвращении в строй временно выбывших самолетов возможно увеличение полетной программы»,— следует из сообщения.

Росавиация ограничила сертификат Azur Air в начале марта из-за нарушений в техобслуживании самолетов. В мае глава регулятора Дмитрий Ядров говорил, что компания устранила большинство нарушений. По словам источников «Ъ», перевозчик также планирует сократить около половины штата и снизить расходы на рейсы и аренду.

Подробности — в материале «Ъ» «AzurAir продолжит полеты налегке».