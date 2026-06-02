Azur Air сократит около половины штата

Авиакомпания Azur Air планирует сократить около 40-50% из примерно 1,5 тыс. своих сотрудников. Перевозчик таким образом запустил программу сокращения расходов — ее основной этап будет посвящен реорганизации корпоративной структуры. Об этом «Ъ» сообщили источники, близкие к Минтрансу и самой компании.

«Действующая структура формировалась в 2021 году с прицелом на планирующийся быстрый рост парка, теперь ее нужно привести к реальным потребностям компании, исходя из текущей программы полетов», — говорит собеседник «Ъ». В Azur Air ожидают, что за счет исключения дублирующих функций и перераспределения рабочей нагрузки произойдет повышение производительности.

Кроме того, руководство компании намерено сократить расходы на рейсы на 5-10% — перевозчик, например, уже отменил горячее питание на рейсах в Анталью. Источник «Ъ» добавил, что Azur Air откажется от офиса у метро «Павелецкая» в Москве. Так, административные подразделения перевозчика переедут в бизнес-центр около станции МЦК «Новохохловская», что позволит компании сэкономить на аренде не менее 30 млн руб. в год.

Подробнее о том, что происходит с Azur Air — в материале «Ъ» «AzurAir продолжит полеты налегке».