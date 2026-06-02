AzurAir продолжит полеты налегке

Как и предполагал “Ъ”, Росавиация снимет ограничения с сертификата АzurAir, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации три самолета и сохранит в расписании всего шесть Boeing из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, по данным “Ъ”, ограничен парой лет, и в этой связи RWB утратила интерес к возможной покупке авиакомпании. В результате перевозчик, по данным “Ъ”, планирует переезд и сокращение около половины штата для оптимизации расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росавиация до конца недели подпишет приказ о снятии ограничений со срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air. Как сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Ядров, по результатам проверки три самолета компании временно выводятся из эксплуатации из-за отклонений в параметрах двигателей и в расписании останется шесть Boeing.

Всего после 2022 года в парке Azur Air оставалось 23 самолета. Один из них — Boeing 757-200 — авиакомпания забрала у прекратившей существование Royalt Flight. По данным “Ъ”, четыре борта принадлежат самой Azur Air, еще восемь — аффилированным с авиакомпанией Air Azex Leasing Limited Ireland, остальными нелетающими самолетами владеют другие иностранные лессоры.

Azur Air принадлежит компании «Ван2флай» Анны и Людмилы Фукаловых. По данным “Ъ”, это родственницы бывшего совладельца «Ван2флай» Натальи Кочкар, супруги Серхата Кочкара — бенефициара авиакомпании и брата владельца Аnex Tour. По итогам 2025 года Azur Air снизила пассажиропоток на 4%, до 2,2 млн человек, замкнув топ-10 авиакомпаний РФ. Выручка в 2025 году выросла на 10,8%, до 26,54 млрд руб., чистая прибыль в 2025 году составила 2,4 млрд руб.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. В отрасли объясняли это слишком плотным расписанием перевозчика, который исчерпывает ресурсы двигателей активными полетами.

Дмитрий Ядров, глава Росавиации, о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта Azur Air в марте, «Интерфакс»: Ждем от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний.

Весной стало известно, что покупкой Azur Air может интересоваться RWB (Wildberries & Russ) в рамках развития партнерства с туроператором Fun&Sun. Но, по данным “Ъ”, дело ограничилось покупкой блоков мест под Fun&Sun на летнюю программу у Azur Air. До этого перевозчик сотрудничал с Аnex Tour. Источники “Ъ” в сделке с RWB изначально сомневались, указывая, что большая часть самолетов Azur Air принадлежит иностранным лессорам и половина парка уже простаивает. В RWB “Ъ” сообщили, что «у группы нет интереса к указанному активу».

Собеседники “Ъ” также допускали отставку гендиректора Azur Air Евгения Королева после появления претензий Росавиации. В начале апреля Дмитрий Ядров заявлял журналистам, что Росавиация ждет от перевозчика конкретики в части поддержания летной годности парка «и по кадрам» (цитата по «Интерфаксу»). Но в компании ограничились отставкой технического директора Дмитрия Клыженко.

Несколько источников “Ъ” полагают, что решение сохранить полномочия Евгения Королева связано со «сложностями поиска кандидатуры на "расстрельную должность"».

Другие собеседники “Ъ” отмечают, что к 2028 году у самолетов Azur Air закончатся ресурсы двигателей, а перспективы их ввоза или ремонта в России «пока не проглядываются». В этой связи, полагают они, у акционеров нет смысла менять кризис-менеджера в сложной ситуации.

Близкий к Минтрансу источник “Ъ” рассказал, что перевозчик сегодня планирует сократить около 40–50% из ориентировочно 1,5 тыс. сотрудников. В компании комментировать это не стали, но источник, близкий к перевозчику, подтвердил, что в Azur Air «запущена программа сокращения расходов». Основной ее этап будет посвящен реорганизации корпоративной структуры. «Действующая структура формировалась в 2021 году с прицелом на планирующийся быстрый рост парка, теперь ее нужно привести к реальным потребностям компании, исходя из текущей программы полетов»,— рассказал он. Ожидаемым результатом в авиакомпании видят «повышение производительности труда за счет исключения дублирующихся функций и перераспределения рабочей загрузки», уточнил он. Также перед наземными службами, по его данным, поставлена задача сократить расходы на рейс на 5–10% — так, перевозчик отменил горячее питание на рейсах в Анталью.

Собеседник “Ъ” подтвердил, что Azur Air откажется от офиса в центре Москвы у метро «Павелецкая». По словам источников “Ъ”, все административные подразделения переедут в бизнес-центр «Ринг Парк» на станции МЦК «Новохохловская», что должно позволить авиакомпании экономить на аренде ориентировочно от 30 млн до 50 млн руб. в год.

Айгуль Абдуллина