Росавиация до конца недели снимет ограничения с сертификата Azur Air, сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Ядров. Меры действуют до 8 июня из-за выявленных нарушений в техническом обслуживании самолетов авиакомпании.

По итогам проверки к полетам будут допущены шесть самолетов компании. Еще три временно использоваться не будут, поскольку бороскопия (метод осмотра труднодоступных зон механизмов самолета) выявила отклонения в параметрах их двигателей.

В феврале Росавиация проверила состояние парка воздушных судов Azur Air, соблюдение обязательных требований при подготовке и выполнении полетов, а также требований к техосмотру. Проверка выявила, что с начала года рейсы компании неоднократно задерживались из-за системных отказов двигателей.

В итоге Росавиация ограничила сертификат Azur Air. Руководство авиакомпании должно было устранить нарушения до 8 июня, чтобы избежать аннулирования сертификата эксплуатанта. В середине мая Дмитрий Ядров говорил, что перевозчик устранил основные замечания регулятора.