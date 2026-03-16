«Ведомости»: Росавиация ограничила сертификат Azur Air из-за отказов двигателей

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air после проверки Ространснадзора, выявившей системные нарушения в техническом обслуживании самолетов. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами проверки. Инциденты произошли с Boeing 757 и Boeing 767 в январе—феврале 2026 года.

По словам собеседника газета, если в 2025 году неисправности носили единичный характер, то с начала 2026-го проблемы стали системными. 23 января Boeing 757, выполнявший рейс Пхукет—Барнаул, экстренно сел в Китае после отказа двигателя. 28 января тот же самолет, летевший из Нячанга в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Ханое из-за утечки масла. В начале февраля Boeing 767 вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси, а 27 февраля у самолета на рейсе Фукуока—Казань произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.

Росавиация объявила об ограничении сертификата вечером 12 марта. Меры действуют до 8 июня 2026 года. Ведомство рекомендовало авиакомпании усилить контроль безопасности полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.