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На Дону выявили более 23,5 тысяч случаев сокрытия номеров грузовиков

В Ростовской области с начала 2026 года было зафиксировано более 23,5 тыс. случаев намеренного сокрытия регистрационных знаков большегрузных автомобилей, водители которых нарушили весогабаритные параметры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Движение грузовиков в черте города нарушает дорожное покрытие, что влечет траты на его ремонт. «В условиях высоких летних температур и интенсивного движения перегруженный транспорт наносит значительный и зачастую непоправимый ущерб асфальтовому покрытию – и требуются колоссальные затраты на его восстановление. Подобные действия недобросовестных перевозчиков сводят на нет все усилия по поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии и ставят под угрозу безопасность всех участников дорожного движения»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», летом 2026 года региональное министерство транспорта усилит контроль за весогабаритными параметрами транспорта. Специалисты продолжают искать способы более надежно считывать государственные регистрационные номера грузовиков.

Наталья Шинкарева

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