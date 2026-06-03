В Темрюке за дачу взятки осудили гендиректора нефтяной компании

Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес приговор генеральному директору ООО «Черноморская нефтяная компания» Александру Кадину, признав его виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре и декабре 2024 года руководитель компании дважды перечислял по 50 тыс. руб. на счет начальника железнодорожной станции Юровский. За эти средства, отмечается в материалах дела, обеспечивалось систематическое предоставление маневрового локомотива для ускоренной подачи и уборки вагонов со станции Юровский до станции Варениковская при погрузке грузов ООО «ЧНК».

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков