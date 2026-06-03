Первый день ПМЭФ начался со сбоев мобильного интернета в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 3 июня зафиксирован масштабный сбой мобильного интернета. По данным Downdetector, количество жалоб за сутки превысило 3 тысячи, за последний час — более 150. Пользователи сообщают, что не открываются сайты, не работают приложения, а даже ресурсы из «белых списков» функционируют нестабильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пользователи сообщают, что не открываются сайты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пользователи сообщают, что не открываются сайты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Перебои со связью совпали с объявленной в городе угрозой атаки беспилотников и началом Петербургского международного экономического форума. Официальных комментариев от операторов связи о сроках восстановления сервисов пока не поступало.

Кирилл Конторщиков