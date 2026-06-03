Число платных мест в вузах Ростовской области в 2026 году сократились на треть

Вузы Ростовской области в 2026 году значительно сократили количество платных мест из-за новых правил государственного регулирования коммерческого приема, пишет РБК Ростов со ссылкой на представителей учебных заведений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее существенные изменения произошли в Донском государственном техническом университете, где коммерческий набор уменьшился почти на 33% и составил 7,8 тыс. мест. В 2025 году этот показатель равнялся 11,6 тыс.

«Произошло плановое сокращение, направленное на оптимизацию набора и повышение качества образования», — сообщили в пресс-службе ДГТУ.

Больше всего изменения затронули гуманитарные направления — экономику, юриспруденцию и психологию. При этом университет увеличил число контрактных мест по архитектуре, строительству, сервису и туризму, которые являются приоритетными для развития региональной экономики.

В Южном федеральном университете платный прием составил 3,7 тыс. мест, что на 4% меньше предыдущего года. Корректировки также коснулись преимущественно гуманитарного профиля. На экономические специальности количество коммерческих мест сократилось на 21%.

Одновременно ЮФУ впервые открыл набор на направление «Медицинская биохимия», выделив для него 15 платных мест. «Это закономерный шаг в рамках развития медицинского и естественно-научного профиля вуза», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на уменьшение коммерческого приема, объем бюджетных мест остается высоким. В ЮФУ предусмотрено более 5,5 тыс. бесплатных мест, что сопоставимо с прошлогодними показателями. В ДГТУ количество бюджетных мест увеличилось до 6,5 тыс.

Станислав Маслаков