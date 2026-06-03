Самолет ЛМС-901 «Байкал» начал сертификационные испытания

К этапу сертификационных испытаний перешел самолет ЛМС-901 «Байкал», рассказал в интервью «Ъ» первый вице-премьер России Денис Мантуров. Финансирование опытно-конструкторских работ идет при полной поддержке государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Получить сертификат типа планируется в 2026 году для двигателя ВК-800, воздушного винта, затем — для самолета целиком. Денис Мантуров пояснил, что перенос сроков стал вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров от участия в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован.

Вице-премьер добавил, что на начальном этапе эксплуатации самолета будут действовать ограничения из-за потребности в тщательной обкатке систем. Поэтому первые борта «Байкала» планируется использовать для авиационных работ: лесоохраны, авиахимических и других задач. «Такой подход позволит накопить необходимую статистику надежности систем и перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушных линиях»,— объяснил господин Мантуров.

Однодвигательный самолет ЛМС-901 «Байкал» предназначен для использования на местных воздушных линиях и выполнения различных авиационных задач. Предполагается, что он заменит советский многоцелевой Ан-2. «Байкал» может перевозить до девяти пассажиров или 1,5 тыс. кг груза. Максимальная дальность полета — 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 250 км/ч. Разработкой самолета занимались Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Московский авиационный институт.

Запустить самолет в серийное производство собираются в конце 2026 года, первые поставки запланированы на 2027 год. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800 — в конце мая на аэродроме УЗГА провели контрольный полет самолета ЛМС-901 с измерительным оборудованием.

Ирина Пичурина