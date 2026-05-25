УЗГА провел контрольный полет самолета «Байкал» с измерительным оборудованием

На аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) 22 мая провели контрольный полет самолета ЛМС-901 «Байкал» с измерительным оборудованием, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Полет выполнялся по программе контрольного полета после окончания наземных частотных испытаний для оценки работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. Полет проходил на высоте 300 м, время полета — 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию»,— рассказал летчик-испытатель завода Алексей Язынин.

Особое внимание специалисты уделили работе силовой установки и бортового оборудования — это позволяет получить новые данные о поведении самолета. В дальнейшем будут проведены летные испытания, чтобы проверить работу всех систем, оценить эффективность доработок и подтвердить готовность самолета к сертификационным испытаниям.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» предназначен для использования на местных воздушных линиях и выполнения различных авиационных задач. Предполагается, что он заменит советский многоцелевой Ан-2. «Байкал» может перевозить до девяти пассажиров или 1,5 тыс. кг груза. Максимальная дальность полета — 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 250 км/ч.

Запустить самолет в серийное производство собираются в конце 2026 года, а первые поставки запланированы на 2027 год. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800 — пятый опытный образец совершил полет в феврале.

Ирина Пичурина