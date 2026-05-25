Первые поставки самолетов ЛМС-901 «Байкал» запланированы на 2027 год

Первые экземпляры легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» начнут поставляться в 2027 году, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Раскатка моделей может начаться с авиационных работ или перевозок грузов. После обкатки у самолета может появиться пассажирская версия.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» предназначен для использования на местных воздушных линиях и выполнения различных авиационных задач. Предполагается, что он заменит советский многоцелевой Ан-2. «Байкал» может перевозить до девяти пассажиров или 1,5 тыс. кг груза. Максимальная дальность полета — 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 250 км/ч.

Разработкой самолета занимались Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Московский авиационный институт. Запустить самолет в серийное производство планируют в конце 2026 года. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800 — пятый опытный образец совершил полет в феврале.

Ирина Пичурина