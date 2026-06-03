Дели на два

В Музее Фаберже состоялся предпоказ выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». Название отсылает к известному полотну Тициана и, по замыслу организаторов, отражает разницу в художественных подходах братьев Маковских в живописи. Если Константин вдохновлялся античностью и аристократией, тяготея к историческим сюжетам и салонным композициям, то Владимир в своих работах обращался к бытовым сценам из повседневной жизни и подолгу создавал своих персонажей, выискивая их на улицах, в богадельнях и газетных хрониках.

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Президент исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко, комментируя журналистам название проекта, определил подход Владимира Маковского как социальную драму и психологию человеческих отношений, а Константина — как чистую красоту и любовь.

В масштабную экспозицию вошли 168 полотен братьев-художников. Большую часть работ предоставили государственные и частные музеи. Присутствуют также картины из частных собраний. Девять полотен на временное экспонирование передал Государственный музей искусств Республики Узбекистан. Они будут продемонстрированы на территории современной России впервые.

Историю попадания картин в республику рассказал заведующий сектором креативной экономики администрации президента Узбекистана Бобирмирзо Саёмов. Картины Маковских привез в Ташкент вместе с другими произведениями искусства князь Николай Константинович Романов. Коллекция стала основой для создания 1919 году в городе Музея искусств. В ее состав входили картины европейской и русской живописи, а также мраморные скульптуры. Особое место в собрании занимала древнегреческая скульптура «Афродита с дельфином»

Картины на выставке логично разместили в двух отдельных залах. Композиционным центром стало монументальное полотно «Суд Париса», написанное Константином Маковским в 1889 году для Всемирной выставки в Париже.

Братья Константин (1839–1915) и Владимир (1846–1920) Маковские происходили из творческой династии. Их отец — Егор Иванович Маковский был художником-любителем, коллекционером и одним из основателей творческого объединения «Натурный класс», впоследствии ставшего основой для создания Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ).

Мать художников Любовь Корнелиевна Маковская обладала прекрасным сопрано и преподавала пение в Московской консерватории. В доме Маковских бывали художники Василий Тропинин и Карл Брюллов, скульптор Иван Витали, драматург Александр Островский, музыканты Александр Гурилев и Александр Варламов. Всего в семье Маковских было пятеро детей, четверо из которых стали художниками.

Константин Маковский получил первоначальное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а после, перебравшись в Петербург, закончил Императорскую академию художеств. Тогда это учебное заведение ориентировало учеников на классическую традицию, опиравшуюся на античность и культуру Высокого Возрождения. Вскоре Константин прославился как мастер исторической картины, автор монументальных декоративных панно и портретист, сохранивший традицию парадного портрета на очень высоком уровне. Современники считали его прямым преемником Карла Брюллова, а император Александр II не раз позировал живописцу, называя его «мой художник».

Младший брат Константина Владимир также закончил Московское училище и, в отличие от брата, остался в Москве, выбрав в качестве основного направления в своем творчестве бытовой жанр. Со дня основания Товарищества передвижных художественных выставок в 1871 году он стал его активным членом и постоянным участником экспозиций.

Значительную часть жизни Владимир Маковский занимался преподавательской деятельностью. Сначала преподавал в Московском училище живописи, а затем в Академии художеств в Петербурге. Его работы высоко ценились современниками, лучшие из них в свои коллекции покупали Павел Третьяков и члены императорской семьи.

Их сестра Александра Маковская реализовалась как мастер пейзажа. Николай Маковский прославился городскими видами Москвы и восточными пейзажами, был одним из членов-учредителей «передвижников». Единственной из Маковских, кто выбрал не путь живописца, была Мария, которая стала певицей и актрисой.

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» продлится до 19 сентября.

Владимир Колодчук