Губернатор Кубани потребовал обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости обеспечить круглосуточный доступ населения к защитным укрытиям на фоне начала курортного сезона и сохраняющихся рисков безопасности. Вопрос обсуждался на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, приоритетной задачей остается обеспечение безопасности порядка 6 млн жителей края и около 9 млн туристов, которые ожидаются в летний период. Он отметил необходимость бесперебойной работы систем оповещения и оперативного информирования населения, включая мобильные уведомления о возможных угрозах, а также подчеркнул, что доступ в укрытия должен быть организован круглосуточно и без ограничений.

Работа по защите критически важных объектов в регионе ведется в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета и Минобороны РФ. Руководитель управления ФСБ по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк заявил, что задачи силовых структур заключаются в своевременном выявлении и нейтрализации угроз при недопущении ущерба для гражданского населения и инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков