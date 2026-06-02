В Крыму запустят карту АЗС с запасами топлива

На официальном сайте Министерства топлива и энергетики Крыма 3 июня опубликуют интерактивную карту, «которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «ситуация, связанная с дефицитом автомобильного топлива на полуострове, находится на контроле у президента Владимира Путина».

«(Президент) дал соответствующие поручения для ее решения профильным ведомствам», — подчеркнул чиновник.

Господин Аксенов рассказал, что поступающий на полуостров бензин распределяется пропорционально численности населения. Губернатор попросил граждан «набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

В конце мая власти Крыма ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров в одни руки из-за ограниченного запаса этого топлива. Также была запрещена заправка в канистры. С 31 мая талоны на бензин АИ-92 и АИ-95 были введены в Севастополе. Сегодня губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди за бензином с самого утра. Он ранее пояснял, что дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой. В Севастополе прогнозируют дефицит бензина в ближайший месяц.

Власти Херсонской области накануне сообщили об атаке БПЛА на трассу Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. В соседней Запорожской области ранее заявляли, что ВСУ сбрасывают на трассу мины. «Ъ FM» спросил пресс-секретаря президента России, планируют ли власти дополнительно защищать трассу и поставляемые по ней грузы. Дмитрий Песков переадресовал вопрос Минобороны и местным властям — там о возможных мерах пока не говорили.