Песков переадресовал Минобороны вопрос о защите трассы «Новороссия»

Ответственными за обеспечение безопасности инфраструктурных объектов в условиях проведения СВО являются Министерство обороны и власти конкретных регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM».

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление властей Херсонской области об атаке БПЛА на трассу «Новороссия», которая соединяет новые регионы с Крымом. Еще ранее крымские власти сообщили о введении ограничений на покупку бензина на фоне атак беспилотников. При этом на той же «Новороссии» до сих пор нет антидроновых сеток, напомнил «Ъ FM». Господина Пескова попросили уточнить, есть ли какие-то планы по дополнительной защите трассы и грузов.

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, — сказал пресс-секретарь президента. — Поэтому здесь нужно обращаться именно к ним».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сегодня сообщил, что в районе трассы «мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА». О последствиях не сообщалось. В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

В прошлом месяце власти соседней Запорожской области сообщали, что ВСУ сбрасывают на трассу мины.