Возгорание на Ильском НПЗ, возниикшее после атаки БПЛА, ликвидировано

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в результате дроновой атаки, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ» Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ»

Пожар произошел в ночь на вторник, 2 июня, из-за падения обломков БПЛА, отмечается в релизе.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ильский НПЗ — одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Южного федерального округа. Завод располагает шестью технологическими установками общей мощностью 6,6 млн т нефти в год.

Предыдущая атака БПЛА на Ильский НПЗ была совершена в ночь на 17 февраля . Тогда повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. В тот раз на тушение пожара ушло два дня.

Михаил Волкодав