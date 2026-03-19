Прибыль воронежского футбольного клуба «Факел» упала на 34% за год

По итогам 2025 года чистая прибыль АФК «Факел» составила 90,8 млн руб., что на 34% ниже показателя 2024-го, равного 137,3 млн руб. Выручка футбольного клуба сократилась на 33% — до 651,1 млн руб. против 975,2 млн руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Себестоимость продаж снизилась на 31% (до 7,6 млн руб.), валовая прибыль уменьшилась на 33% — с 964,3 млн до 643,6 млн руб. Прибыль от продаж упала на 44%: с 138,4 млн до 77,7 млн руб. Коммерческие расходы выросли в 246 раз — с 0,4 млн до 103,7 млн руб., тогда как управленческие, напротив, сократились на 44% — с 825,4 млн до 462,2 млн руб.

Активы клуба за год снизились на 40,3% — с 496,1 млн до 296,1 млн руб. Основные средства уменьшились на 19,7% (с 71,1 млн до 57,1 млн руб.). Запасы при этом выросли на 17,9% — с 46,5 млн до 54,8 млн руб.

Дебиторская задолженность сократилась на 27,6% — с 184,9 млн до 133,8 млн руб., кредиторская — на 60,5%: с 94,6 млн до 37,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АФК «Факел» зарегистрировано в Воронеже в декабре 2009 года. Основной вид деятельности — деятельность спортивных клубов. Генеральный директор — Роман Асхабадзе. Учредители скрыты.

14 марта в матче 24-го тура Первой лиги воронежский «Факел» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» — встреча завершилась со счетом 0:0. «Огнеопасные» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав 52 очка. Следующий матч команда проведет 20 марта против волгоградского «Ротора».

Кабира Гасанова