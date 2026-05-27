Губернатор Гусев предложил акционировать воронежский «Факел» вместе со стадионом

В ходе пленарного заседания форума Столля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении акционировать футбольный клуб «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, «Факел» в Советском районе или будущую арену на месте Центрального стадиона профсоюзов.

Губернатор Александр Гусев на пленарном заседании форума Столля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Я бы считал правильным акционировать клуб, сделать его акционерным обществом и, соответственно, в свободную продажу выпустить какой-то определенный пакет акций, который могли бы купить как раз люди, интересующиеся футболом: и предпринимательские структуры, и болельщики», — заявил губернатор.


По словам господина Гусева, он периодически «вздрагивает», когда приходится принимать решения о крупных бюджетных трансферах в пользу «Факела». Губернатор заявил, что считает правильным региональное финансирование клуба, но выражает надежду, что бюджет команды будет опираться и на спонсорские средства.

Александр Гусев отметил, что пока инициатива не находит полной поддержки среди его коллег «по объективным обстоятельствам». Тем не менее, по словам главы региона, работа в этом направлении продолжится.

Спонсорами «Факела» сейчас выступают крупные компании, в числе которых «Эконива» Штефана Дюрра, «ТНС энерго Воронеж» (контролируется столичным АО «Финальянс СТ» и кипрским Sunflake Limited) и «Эко-культура» Александра Рудакова.

В этом сезоне «Факел» выступал в Первой лиге. Он завершил чемпионат на второй строчке, уступив первенство московской «Родине». При этом «огнеопасные» еще в предпоследнем матче сезона гарантировали себе возвращение в Премьер-лигу, которого ждали год.

Алина Морозова, Егор Якимов

Фотогалерея

Как проходила решающая игра «Факела» в Первой лиге

Последний домашний матч сезона стал для «Факела» решающим в борьбе за возвращение в РПЛ

Последний домашний матч сезона стал для «Факела» решающим в борьбе за возвращение в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед матчем со «СКА-Хабаровск» «Факелу» хватало бы одного очка для выхода в Премьер-лигу

Перед матчем со «СКА-Хабаровск» «Факелу» хватало бы одного очка для выхода в Премьер-лигу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Игра в Воронеже получилась вязкой и не скоростной, с большим количеством пауз и редкими атаками

Игра в Воронеже получилась вязкой и не скоростной, с большим количеством пауз и редкими атаками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Футболисты «СКА-Хабаровск» плотно оборонялись, не позволяя «Факелу» создавать много моментов

Футболисты «СКА-Хабаровск» плотно оборонялись, не позволяя «Факелу» создавать много моментов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Матч 33-го тура Первой лиги завершился нулевой ничьей

Матч 33-го тура Первой лиги завершился нулевой ничьей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из самых опасных моментов, созданных «Факелом». После удара Никиты Моцпана мяч прошел рядом со штангой.

Один из самых опасных моментов, созданных «Факелом». После удара Никиты Моцпана мяч прошел рядом со штангой.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежские болельщики эмоционально поддерживали «Факел» на протяжении всего сезона

Воронежские болельщики эмоционально поддерживали «Факел» на протяжении всего сезона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Большую часть матча обе команды провели в перепасовке вдали от чужих ворот

Большую часть матча обе команды провели в перепасовке вдали от чужих ворот

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во втором тайме «Факел» все же стал почаще играть впереди и искать свободные зоны на половине поля гостей

Во втором тайме «Факел» все же стал почаще играть впереди и искать свободные зоны на половине поля гостей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«СКА-Хабаровск» сосредоточился на обороне и удержании ничейного результата

«СКА-Хабаровск» сосредоточился на обороне и удержании ничейного результата

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концовка матча прошла с большим количеством остановок, что не порадовало ни болельщиков, ни самих футболистов

Концовка матча прошла с большим количеством остановок, что не порадовало ни болельщиков, ни самих футболистов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ничья со «СКА-Хабаровск» отодвинула «Факел» на промежуточное второе место в турнирной таблице

Ничья со «СКА-Хабаровск» отодвинула «Факел» на промежуточное второе место в турнирной таблице

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Болельщики «Факела» приняли участие в акции «Бессмертный полк». Футболисты также вышли на поле с портретами ветеранов

Болельщики «Факела» приняли участие в акции «Бессмертный полк». Футболисты также вышли на поле с портретами ветеранов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Чтобы завоевать чемпионство Первой лиги, «Факелу» обязательно нужно побеждать в последнем туре

Чтобы завоевать чемпионство Первой лиги, «Факелу» обязательно нужно побеждать в последнем туре

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В заключительном туре воронежцы сыграют на выезде против ульяновской «Волги»

В заключительном туре воронежцы сыграют на выезде против ульяновской «Волги»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Акция «Бессмертный полк» на стадионе в Воронеже

Акция «Бессмертный полк» на стадионе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Футболисты «СКА-Хабаровск» немало времени провели на газоне в попытках дотянуть игру до финального свистка

Футболисты «СКА-Хабаровск» немало времени провели на газоне в попытках дотянуть игру до финального свистка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Игроки и штаб «Факела» после завершения игры вышли на поле и поблагодарили болельщиков за поддержку

Игроки и штаб «Факела» после завершения игры вышли на поле и поблагодарили болельщиков за поддержку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

