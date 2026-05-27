Губернатор Гусев предложил акционировать воронежский «Факел» вместе со стадионом

В ходе пленарного заседания форума Столля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении акционировать футбольный клуб «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, «Факел» в Советском районе или будущую арену на месте Центрального стадиона профсоюзов.

Губернатор Александр Гусев на пленарном заседании форума Столля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Я бы считал правильным акционировать клуб, сделать его акционерным обществом и, соответственно, в свободную продажу выпустить какой-то определенный пакет акций, который могли бы купить как раз люди, интересующиеся футболом: и предпринимательские структуры, и болельщики», — заявил губернатор.

По словам господина Гусева, он периодически «вздрагивает», когда приходится принимать решения о крупных бюджетных трансферах в пользу «Факела». Губернатор заявил, что считает правильным региональное финансирование клуба, но выражает надежду, что бюджет команды будет опираться и на спонсорские средства.

Александр Гусев отметил, что пока инициатива не находит полной поддержки среди его коллег «по объективным обстоятельствам». Тем не менее, по словам главы региона, работа в этом направлении продолжится.

Спонсорами «Факела» сейчас выступают крупные компании, в числе которых «Эконива» Штефана Дюрра, «ТНС энерго Воронеж» (контролируется столичным АО «Финальянс СТ» и кипрским Sunflake Limited) и «Эко-культура» Александра Рудакова.

В этом сезоне «Факел» выступал в Первой лиге. Он завершил чемпионат на второй строчке, уступив первенство московской «Родине». При этом «огнеопасные» еще в предпоследнем матче сезона гарантировали себе возвращение в Премьер-лигу, которого ждали год.

Алина Морозова, Егор Якимов