Вячеслав Федорищев поручил исполкому партии «Единая Россия» проверить депутата Александра Милеева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в MAX, что поставил задачу исполкому партии «Единая Россия» провести проверку в целом по депутату областного парламента Александру Милееву и «лицам, которые ему потворствуют».

«Мы должны серьезно подумать и проанализировать, и по итогам проверки представить решение. Если оно будет аргументировано, подготовить предложение об исключении из партии Александра Милеева», — отмечает глава региона.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что провел заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России». Результаты электронного предварительного голосования утверждены. В Самарской области участие в отборе кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, приняли около 300 тыс. человек. Всего до участия было допущено 396 кандидатов, из них 31 — участники специальной военной операции. Победители ПГ представят партию на выборах в Государственную думу и Самарскую Губернскую думу в сентябре 2026 года.

Губернатор Самарской области обратил внимание, что вопрос касательно Александра Милеева «абсолютно принципиальный». Проверка еще идет.

«Но, исходя из того, что мы знаем, мы не можем принять решение, что данный кандидат соответствует статусу участника СВО. На оргкомитете решили не применять возможность добавить ему 25% голосов как участнику СВО. И на Генсовет партии вносим кандидатуру победителя по 12-му Кировскому одномандатному округу Ряднова Константина», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Ранее сообщалось, что Александр Милеев зарегистрировался на предварительное голосование как участник СВО, предоставив соответствующую справку, а также ведомственные ордена и медали. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области инициировала проверку документов кандидата в депутаты Государственной думы. Поступком депутата возмутились самарские ветераны СВО.

Руфия Кутляева