В Самарской области инициировали проверку документов депутата Александра Милеева

Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области инициировала проверку документов кандидата в депутаты Государственной Думы Александра Милеева. Представитель «Единой России» ранее зарегистрировался на предварительное голосование как участник СВО, предоставив соответствующую справку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, председатель РОО «Ветераны СВО Самарской области», гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин отреагировал на просьбу военнослужащих: совместно с региональным отделением «Единой России» направлены запросы о наличии у политика и бизнесмена документов, подтверждающих его участие в СВО.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратил внимание, что не зафиксировано длительное отсутствие Александра Милеева, что вызвало сомнения в его участии в боевых действиях. В открытых источниках также не сообщается о его службе в ВС РФ.

Целью проверки является установление достоверности сведений, заявленных кандидатом в избирательной документации.

Андрей Сазонов