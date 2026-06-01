Определились победители праймериз «ЕР» к выборам в Самарскую губернскую думу

В Самарской области определились победители предварительного голосования «Единой России» по одномандатным округам к выборам в Самарскую губернскую думу.

Всего было зарегистрировано 349 кандидатов, в том числе 25 участников СВО. Голосование проходило электронно.

В Волжском одномандатном избирательном округе № 1 и в Самарском одномандатном округе № 2 победили действующие депутаты областной думы Светлана Бескоровайная и Роман Балтер.

В Железнодорожном округе № 3 больше всего голосов набрал депутат и бывший председатель думы Самары Алексей Дегтев. В региональном парламенте этот округ сейчас представляет Максим Федоров от КПРФ.

В Куйбышевском округе № 4, где депутатом является единоросс Николай Панченко, победителем стал депутат думы Самары Максим Максимов.

В Новокуйбышевском округе № 5 лидер — замглавы администрации Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова. На втором месте — бывший председатель новокуйбышевской думы Юрий Ферапонтов.

В Центральном избирательном округе № 6 избиратели проголосовали за депутата тольяттинской думы Алексея Степанова. В Самарской губернской думе округ представляет Максим Гусейнов («Справедливая Россия).

В Тольяттинском округе № 7 победил действующий депутат губдумы Денис Волков.

Ставропольский округ № 8 будет представлять на выборах депутат и руководитель фракции «ЕР» Екатерина Кузьмичева, Татищевский округ № 9 — генеральный директор АО «Производственное объединение коммунального хозяйства г.о. Тольятти» Алексей Бузинный. Округ № 8 в губдуме представляет Геннадий Говорков от КПРФ.

В Автозаводском избирательном округе № 10 лидером праймериз стал сотрудник АвтоВАЗа Артем Манюхин. Действующий депутат Елена Сазонова выдвигалась по общеобластному избирательному округу (Автозаводская территориальная группа № 10).

В Безымянском округе № 11 больше всего голосов получил депутат губдумы Вячеслав Дормидонтов, его соперниками были генеральный директор предприятия ВПК АО «Авиаагрегат» («Ростех») Денис Гараев, депутат губдумы шестого созыва Андрей Мастерков и др.

В Кировском округе № 12 победил замгендиректора ООО «КВ Холдинг» Константин Ряднов. Действующий депутат областной думы Александр Милеев оказлся вторым, ему не удалось победить и на праймериз к выборам в Госдуму.

В Красноглинском округе № 13 больше всего голосов набрала помощница депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева Ирина Шведова. Анна Дубасова, которая получила мандат на прошлых выборах, выдвигалась по Красноглинской территориальной группе № 13.

В Сергиевском округе № 14 победил замглавы администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов.

Похвистневский округ № 15 и Комсомольский округ №16 вновь будут представлять на выборах Владимир Субботин и Владимир Дуцев.

В Жигулевском округе № 17 победителем стал завкафедрой экономики СГЭУ Артем Шепелев, на втором месте — участник СВО Иван Левагин.

В Сызранском округе № 18 и Приволжском округе № 19 лидерами вновь стали депутаты Сергей Гринько и Андрей Мурзов.

Чапаевский округ № 20, где депутатом является Елена Сазонова, на этот раз на выборах будет представлять вице-президент корпорации «РосРегион Развитие» Константин Доладов.

В Солнечном округе № 21 избиратели проголосовали за действующего депутата Виктора Воропаева.

В Промышленном округе № 22, который в губдуме представляет Михаил Усов (КПРФ), победила депутат думы Самары Елена Свиридова, в Советском округе № 23 — депутат гордумы Анна Сараева. Действующий депутат губдумы в Советском округе Вера Попова на этот раз выдвигалась по Самарской территориальной группе № 2.

В Кинельском округе № 24, где депутатом является Александр Живайкин (победил в праймериз к выборам в Госдуму), победителем стал участник СВО и боец ММА Рамис Терегулов.

Отрадненский округ № 25 на осенних выборах вновь будет представлять Николай Сомов.

Сабрина Самедова