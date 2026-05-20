Депутат Александр Милеев предоставил к справке об участии в СВО ордена и медали

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев, выразивший желание участвовать в праймериз «Единой России», предоставил помимо справки об участии в СВО ведомственные ордена и медали. Об этом рассказала руководитель исполкома регионального отделения партии Ирина Петшик.

По словам госпожи Петшик, из 409 зарегистрированных на праймериз кандидатов 31 человек предоставил справку об участии в СВО, включая Александра Милеева, при этом семь «единороссов» находятся в настоящее время на передовой. Все документы будут тщательно проверены.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе поручил провести проверку после того, как Герой России Андрей Еремин указал на неточности в документах Александра Милеева. Политик ранее подал заявку на участие в предварительном голосовании как участник специальной военной операции. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области уже инициировала проверку документов кандидата.

