В Самарской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

В российских регионах завершилось предварительное голосование «Единой России» к осенним выборам.

В Госдуму от «ЕР» в Самарской области было зарегистрировано 60 кандидатов, в том числе 6 участников СВО, которые получают дополнительные 25% к результатам.

В Самарском одномандатном избирательном округе №159 победил замгубернатора Александр Фетисов. Его конкурентами были врачи Владислав Жидков и Максим Хайкин, директор школы Дмитрий Окуленко, пенсионерка Татьяна Некипелова и др.

В Тольяттинском одномандатном избирательном округе №160 участвовать в выборах от «ЕР» будет депутат городской думы и замглавврача Олег Сакеев. Этот избирательный округ в Госдуме представляет Леонид Калашников от КПРФ.

В Красноглинском одномандатном избирательном округе №161 первым стал Герой России Денис Портнягин. Он набрал почти 34 тыс. голосов. На втором месте оказался депутат Самарской губернской думы Александр Милеев, получивший 15 294 голоса. В прошлый раз на выборах в Красноглинском округе победил единоросс Виктор Казаков, получивший 56,58% голосов.

В Жигулевском одномандатном избирательном округе №162 победил действующий депутат Госдумы Андрей Трифонов.

В Промышленном одномандатном избирательном округе №163 больше всего голосов получил депутат губдумы Александр Живайкин. Депутатом от этого округа в Госдуме сейчас является Михаил Матвеев от КПРФ.

Лидерами голосования по спискам стали депутаты Госдумы Леонид Симановский и Андрей Парфенов, двукратный олимпийский чемпион Олег Сатитов, пенсионер Владимир Амосов и сотрудник АвтоВАЗа Александр Виноградов.

Сабрина Самедова