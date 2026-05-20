Самарские ветераны СВО возмутились поступком депутата Александра Милеева

Члены ассоциации ветеранов СВО Самарской области публично обратились к депутату губернской думы Александру Милееву, предоставившего для участия в праймериз «Единой России» справку об участии в СВО. Они попросили не равнять этого политика с теми, кто находился на передовой и погибшими бойцами.

Один из военнослужащих и выпускников «Школы героев» заявил, что после ранения в 2023 году он полтора года добивался статуса участника СВО. «Александр Владиленович, как вам не стыдно? Учитывая, что ваш дед штурмовал Берлин, похвалил бы он вас за такой поступок? Это же полное презрение к его памяти в том числе», — заявил участник СВО Алексей Селиванов, добавив, что никто из ветеранского сообщества не поверит, что Александр Милеев воевал на передовой.

Участники СВО также пообещали своим собратьям, что никому не позволят «присосаться к этой теме». Ветераны потребовали, чтобы Александр Милеев набрался мужества и ответил за такой поступок, сняв свою кандидатуру с выборов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе поручил провести проверку после того, как Герой России Андрей Еремин указал на неточности в документах Александра Милеева. Политик ранее подал заявку на участие в предварительном голосовании как участник специальной военной операции. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области уже инициировала проверку документов кандидата.

