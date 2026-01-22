Роскомнадзор ввел ограничения доступа для более 400 VPN-сервисов

К середине января Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам для обхода блокировок (VPN). Это на 70% больше, чем было в октябре прошлого года, сообщили «Ъ» в ведомстве.

С декабря 2025 года РКН начал более активно блокировать дополнительные протоколы, такие как SOCKS5, VLESS и L2TP.

Согласно российскому законодательству, VPN-сервисы обязаны ограничивать доступ к запрещенным сайтам, в противном случае они сами блокируются. Также с сентября 2025 года действует запрет на рекламу программ для обхода блокировок. Штрафы за такую рекламу могут достигать 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Технически блокировка реализуется через фильтры у интернет-провайдеров, которые анализируют «отпечатки» трафика. Несмотря на рост числа ограничений, по данным рынка, аудитория некоторых VPN-сервисов выросла более чем в 20 раз, так как пользователи ищут новые способы доступа. При этом эксперты предупреждают, что с наибольшими трудностями могут столкнуться корпоративные клиенты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пропустили блоковой».