Попросили не випиэндриваться

Как стало известно “Ъ”, IT-компании, которые не ограничат для пользователей доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов, могут быть исключены из IT-реестра Минцифры по инициативе спецслужб. Кроме того, компании рискуют лишиться права на предустановку своих приложений на продаваемые в России устройства. Ранее в Минцифры предупреждали, что сайты из «белого списка» будут исключены из него, если не закроют доступ к средствам обхода блокировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели приложений, предустанавливаемых на устройства в России, должны будут сами озадачиться блокировкой VPN-трафика

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Создатели приложений, предустанавливаемых на устройства в России, должны будут сами озадачиться блокировкой VPN-трафика

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства РФ, разработанным Минцифры. Он вносит изменения в условия, которым должны соответствовать российские компании, чьи приложения имеют право на предустановку на устройствах в России. Согласно документу, компания сохраняет право на предустановку, если ее ресурсы не будут работать с включенным VPN-сервисом у пользователя. Требование вступит в силу с момента официального опубликования документа.

Также, как говорят “Ъ” собеседники, знакомые с ходом обсуждения инициатив по ограничению работы VPN в России, готовятся изменения в порядок аккредитации IT-компаний.

По данным источника “Ъ”, ФСБ получит право вносить в Минцифры предложения по лишению аккредитации IT-компаний, являющихся операторами цифровых платформ, «в случае выявления нарушений требований по обеспечению информационной безопасности доступа к таким платформам».

Как говорят участники дискуссии, под этими требованиями, скорее всего, понимается запрет на доступ к информационным ресурсам с помощью VPN. “Ъ” направил запросы в ФСБ и Минцифры.

В августе 2025 года правительство РФ утвердило новый перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV в России. В него входят: магазин приложений RuStore, портал «Госуслуги», сервисы «Яндекса», в том числе «Яндекс Браузер», приложения VK, а также национальный мессенджер Max и ряд сервисов российских операторов связи. В МТС, «Вымпелкоме», и «Яндексе» не ответили “Ъ”. В «МегаФоне» и T2 отказались от комментариев, также поступили в VK.

Сейчас реестр IT-компаний Минцифры включает порядка 20 тыс. участников рынка. Этот статус дает их сотрудникам право на льготы: IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы в армии, налоговые преференции и т. д. Разработчики из реестра Минцифры освобождены от уплаты НДС, ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%, также действуют пониженные страховые взносы.

Как сообщал “Ъ” 30 марта, еще одной обсуждаемой мерой по ограничению использования в России VPN может быть исключение компаний из «белых списков», сервисы которых будут доступны через средства обхода блокировок: речь идет о перечне ресурсов, которые могут работать при отключении мобильного интернета (см. “Ъ” от 30 марта).

Все обсуждаемые сейчас меры необходимы, чтобы не допустить в России введения юридической ответственности граждан за использование VPN, подчеркивают собеседники “Ъ”, знакомые с обсуждением инициативы. Глава Минцифры Максут Шадаев 30 марта также заверял, что ведомство «против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов». Также он сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России.

В середине января Роскомнадзор ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года (см. “Ъ” от 22 января). В октябре 2025-го служба отчитывалась о росте таких блокировок на 31%, до 258. Таким образом, за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70%.

Признаками VPN-трафика могут быть установленные программы на устройстве, нестандартные протоколы, которые используют VPN, признаки модификации трафика и т. д., говорит собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что для того, чтобы вычислять зашифрованный трафик, платформам придется устанавливать в своем инфраструктурном контуре дорогостоящее оборудование. Более того, такое оборудование будет требовать постоянной дополнительной донастройки, напоминает он.

В конце марта “Ъ” сообщал, что Минцифры планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам, которые используют для фильтрации трафика, до 954 Тбит/с к 2030 году, а финансирование соответствующего федерального проекта — на 14,9 млрд руб. Такая мощность должна позволить анализировать весь трафик рунета с запасом под его естественный прирост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода, говорили участники рынка (см. “Ъ” от 25 марта).

Если речь идет о крупных компаниях, которые также являются организаторами распространения информации, то на их стороне с высокой вероятностью можно определить, что пользователь применяет VPN (если пользователь осознанно не скрывает этот факт), по набору косвенных параметров: часовой пояс, установленный язык, настройки браузера, время прохождения трафика до пользователя и обратно и т. п., говорит бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий. Но вопрос мотивации компаний реализовывать эти меры будет зависеть от полного списка «наказаний». Например, исключение из списка предустановленных приложений несильно влияет на пользователей продукции Apple, которые и так получают устройства без «разрешенных» приложений.

Татьяна Исакова, Филипп Крупанин