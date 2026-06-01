Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

Во время сегодняшнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили вопросы в продолжение повестки саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане»,— уточнил господин Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В документе указано, что такие шаги несут серьезные риски для ЕАЭС. Главы государств-участниц союза также призвали Ереван оперативно провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. На следующий день российский МИД вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций по этому же вопросу. Кроме того, Минэнерго России предупредило Армению о возможном пересмотре льгот на газ, топливо и алмазы в случае сближения страны с ЕС.

