Цивилев разъяснил смысл письма в Армению с угрозой расторгнуть контракт по газу

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил журналистам в Астане, что руководство Армении и ее народ заблаговременно проинформировали об экономических последствиях возможного сближения с Евросоюзом. Он напомнил о своем письме в Ереван, в котором предупредил о возможном расторжении договора о поставках газа, топлива и алмазов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события», — сказал господин Цивилев (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что «когда армянский народ будет принимать это решение, он должен понимать эти экономические моменты» и что «цель этого письма была только в этом». «Мы всегда к армянскому народу относимся как к братскому народу, и они заранее должны знать те последствия, которые могут произойти в этом случае», — подчеркнул господин Цивилев. Он добавил, что на письмо «пока ответа нет».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что не видит угроз для армянской экономики в случае возможного расторжения соглашения по газу с Россией.

