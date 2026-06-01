Экс-муж «золотой судьи» Хахалевой согласился добровольно передать активы в казну

Бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт Хахалев в судебном заседании признал требования Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, адвокат ответчика огласил официальную позицию доверителя. Господин Хахалев заявил, что не намерен препятствовать изъятию активов и обязуется передать их добровольно.

«Выражаю свое намерение не возражать против обращения в доход государства объектов, готов добровольно передать указанное имущество в доход РФ и не обжаловать состоявшееся решение»,— привел защитник слова своего доверителя.

Ранее Генпрокуратура в ходе судебного разбирательства заявила о попытках вывода за рубеж активов, связанных с Робертом Хахалевым, на сумму свыше 1 млрд руб. Речь идет об активах, которые надзорное ведомство считает незаконно нажитыми в период работы Елены Хахалевой в судейской системе.

Елена Хахалева с 2000 по 2004 год занимала должность судьи Динского районного суда Краснодарского края, с 2004 по 2021 год была судьей Краснодарского крайсуда, председателем коллегии по административным делам.

В апреле 2026 года стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в суд с исками об обращении в доход государства активов семьи «золотой судьи» Елены Хахалевой, в том числе ее собственного имущества, имущества ее бывшего мужа Роберта Хахалева и ее сестры Натальи Хахалевой, судьи краснодарского арбитражного суда. Всего к участию в процессе в качестве соответчиков привлечены 11 лиц, признанных аффилированными с семьей Хахалевых и, по данным следствия, содействовавших сокрытию активов, полученных коррупционным путем. Также в деле участвуют четыре юрлица в статусе третьих лиц.

