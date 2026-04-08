Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества бывшей судьи Елены Хахалевой

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с исками об обращении в доход государства имущества семей Хахалевых, Черновых и связанных с ними лиц. Ответчиками по делу стали президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова, бывшая жена экс-главы краевого суда Александра Чернова, их дочери Анастасия Рязанская и Анастасия Шепель, занимающие должности вице-президента краевой нотариальной палаты и судьи арбитражного суда края.

Надзорное ведомство также просит изъять в казну активы семьи «золотой судьи» Елены Хахалевой, в том числе ее собственное имущество, активы ее бывшего мужа Роберта Хахалева и ее сестры Натальи Хахалевой, судьи краснодарского арбитражного суда.

Председатель краевого суда Александр Чернов и глава административной коллегии Елена Хахалева ушли в отставку после разоблачений об их теневых доходах и значительных расходах, несоразмерных с денежным содержанием судей. В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры изъял в казну России имущество Александра Чернова и нескольких его родственников. Однако в процессах 2025 года бывшая жена экс-судьи Галина Чернова и дочери Анастасия и Елена не упоминались.

Анна Перова, Краснодар