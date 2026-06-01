За год спрос на бассейны на Кубани вырос почти на четверть

По данным «Авито Товаров», подготовленным для «Ъ-Кубань», за год в Краснодарском крае спрос на бассейны и комплектующие вырос на 23%, на аксессуары для плавания — на 25%, на инвентарь для водного спорта — на 8%. В то же время по сравнению с мартом текущего года спрос на бассейны и комплектующие увеличился на 53%, на серфы и сапборды — на 46%, на инвентарь для водного спорта — на 22%, а на моторные лодки — на 3%.

По данным аналитиков, в категории товаров для дайвинга и водного спорта лидируют бассейны и комплектующие к ним, на которые приходится 47% продаж. Второе место занимают серфы и сапборды (17%), третье — инвентарь для водных видов спорта (15%).

Что касается водного транспорта, по данным «Авито Авто», в целом в апреле 2026 года наибольший интерес жителей Краснодарского края в данном сегменте пришелся на моторные лодки и лодочные моторы, на которые пришлось 63,3% всех пользовательских контактов в категории. На втором месте по популярности оказались катера и яхты с долей 10%, далее следуют весельные лодки (5,2%) и гидроциклы (4%).

Как отмечают аналитики платформы, доля сделок на вторичном рынке в категории водного транспорта достигла 53%, а в сегменте товаров для дайвинга и водных видов спорта составила 40%. При этом средняя стоимость нового гидроцикла приближается к 3 млн руб., тогда как на вторичном рынке аналогичная техника в среднем предлагается за 1 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в апреле 2026 года лидерами продаж в категории товаров для туризма и отдыха на природе в Краснодарском крае стали палатки, тенты и шатры, на которые пришлось 20% всех продаж. В тройку наиболее востребованных товаров также вошли мангалы, плитки и горелки (19%), а также туристическое снаряжение (14%).

Вячеслав Рыжков