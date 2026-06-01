NYT: США негласно провели 70 судов через Ормузский пролив

Центральное командование ВС США за последние три недели провело через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Собеседники газеты не уточнили типы судов и маршруты следования.

С сопровождением США через территорию проходит в среднем три судна в день. До военной операции США против Ирана через Ормузский пролив ежедневно проходило более 100 коммерческих судов. Суда идут с отключенными транспондерами и, вероятно, идут у берегов Омана, чтобы не попасть под удары со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая анонсировал операцию по выводу находящихся в Персидском заливе судов, но через два дня объявил о ее заморозке. По данным Financial Times, неожиданная отмена «Проекта свободы» связана с противодействием Саудовской Аравии.

31 мая президент США Дональд Трамп заявил, что иранская и американская стороны приближаются к сделке, которая бы устраивала Вашингтон. Ночью 1 июня американские силы обстреляли радары и командно-диспетчерские пункты для БПЛА в Иране.