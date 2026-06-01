США обстреляли радары и пункты управления БПЛА в Иране

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об атаке на иранские радары и командно-диспетчерские пункты для БПЛА в районе Горук и на острове Кешм. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответном ударе по американской военной базе.

«Удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, который летел над международными водами»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х. По информации ведомства, были уничтожены иранские ПВО, наземная станция управления и два ударных БПЛА.

В КСИР заявили, что США атаковали вышку связи на острове Сирри. В ответ Иран ударил по американской авиабазе, с которой предположительно была атакована иранская территория. «В случае повторения атаки реакция будет совершенно иной»,— заявили стражи революции.